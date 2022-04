Italiaanse media in ban van Ryan Flamingo, de scorende verdediger uit Amsterdam

Telefoon vanuit Italië. Weer Italiaanse journalisten. Of we iets meer kunnen vertellen over Ryan Flamingo? Wie? Ryan Flamingo? Een 19-jarige Amsterdammer die bij Sassuolo in Italië bezig is aan een opvallende opmars.

Nog verborgen voor het grote publiek is de centrale verdediger één van de topscorers in de Onder19-competitie in Italië. Een verdediger die zoveel scoort, veertien keer inmiddels en ook nog eens in zes wedstrijden op een rij, dat valt op. Hoe denken we over hem in Nederland, is de vraag. We moeten het antwoord schuldig blijven.

De verdediger schiet in de lach als we hem bellen. ,,Ja, het valt op hier’', zegt hij. ,,Mensen beginnen er veel over.’'

Een verdediger die uitstekend is in het voorkomen van doelpunten, maar ook in aanvallend opzicht zijn mannetje staat. Hoe komt die bij Sassuolo terecht. Almere City leidde Flamingo op, als 16-jarige tekende hij een eerste profcontract. Maar aansluiten bij het eerste elftal zat er nog niet in. De Italiaanse club plukt de eerste vruchten van het feit dat Flamingo het heeft aangedurfd een avontuur aan te gaan. ,,Tot een debuut in de hoofdmacht van Sassuolo is het nog niet gekomen, maar daar hoop ik natuurlijk op. Het gaat dit seizoen erg lekker’', zegt Flamingo.

Quote Als mijn debuut dit seizoen nog uitblijft dan ga ik knokken en zorgen dat het komend seizoen zal gebeuren Ryan Flamingo

Sassuolo huurde de Nederlander eerst, maar de koopoptie werd al snel gelicht. Tegen de grote talenten van AS Roma, AC Milan, Juventus, Napoli en Internazionale laat Flamingo zich week in, week uit nadrukkelijk zien. De club krijgt nauwelijks goals tegen en Flamingo trekt mee ten aanval als de gelegenheid zich voor doet. ,,Ik heb grote stappen gezet. Eerst de amateurs van BFC, toen Almere City en nu hier bij Sassuolo. Als mijn debuut dit seizoen nog uitblijft dan ga ik knokken en zorgen dat het komend seizoen zal gebeuren’', zegt Flamingo.

En de interesse van de Italiaanse pers, die in Nederland niet veel mensen kunnen vinden die Flamingo heel goed kennen als speler. ,,Ze schrijven veel over wedstrijden en mijn naam wordt dan genoemd’', zegt Flamingo lachend. Of ze in Zeist bij de KNVB al een idee hebben dat er in Italië een speler naam aan het maken is, weet de bescheiden verdediger niet. ,,Blijven knokken en zorgen dat je beter wordt’', zegt hij. ,,Als dat gebeurt, blijf je nergens meer onopgemerkt.''

