Italiaanse media maken Juventus en De Ligt met de grond gelijk: ‘Juve, wat een dwaas’

Allegri sloeg woensdagavond na afloop van de deceptie in eigen stadion meteen terug. ,,Ik wist dat mensen zouden praten over een mislukking in het geval van eliminatie, maar dat is intellectuele oneerlijkheid”, reageerde Allegri boos op kritische vragen.’’

,,We zijn teleurgesteld en zullen onze beoordelingen maken om het team te verbeteren. Dat doen we elk jaar. Maar we moeten ook realisten zijn. Er zijn 10 teams in Europa die superieur zijn aan Juventus. Het is geen schande, het is een feit. Ik ben het ermee eens dat we ons vandaag moesten kwalificeren, maar het was niet gemakkelijk. Het heeft geen zin om nu te praten. We moeten stil blijven, ons concentreren op de competitie en de Coppa Italia.”

Volledig scherm Matthijs de Ligt. © REUTERS

Of het rustig zal blijven in Turijn is zeer de vraag. ,,De vloek duurt voort’’, schrijft Tuttosport, dat het heeft over een ‘Eurofiasco’. ,,Voor het derde achtereenvolgende jaar stopt de Champions League-race van Juventus in de achtste finale. Altijd thuis en altijd tegen een tegenstander die van een lager niveau wordt beschouwd. In 2020 was het Lyon en in 2021 Porto. Villarreal staat zevende in de competitie, maar trainer Unai Emery weet wel hoe je verder komt in een bekertoernooi.’’

Ook Corriere dello Sport spreekt van een vloek. ,,Voor de derde keer op rij. Een echte vloek. Dit jaar was het de beurt aan Villarreal om feest te vieren. De 0-3 lijkt op een meltdown voor het Juventus-team dat na 45 minuten van uitstekend niveau instort.”

Volledig scherm Massimiliano Allegri. © AFP

,,Juve, wat een dwaas‘’, kopt La Gazzetta dello Sport. ,,Ze incasseren thuis drie goals van Villarreal en liggen eruit. ,,Net als vorig jaar, en ook twee jaar geleden: Juve komt niet door de achtste finale in de Champions League. Na het winnen van de laatste zes thuiswedstrijden, gaf Juventus zich over aan de Europa League-specialist Emery, die nooit verder was gekomen dan de laatste 16 in de Champions League.”

Allegri, die in 2019 ook al onderuit ging met Juve in de kwartfinale tegen Ajax, moet het in de nabeschouwingen ontgelden. Onder anderen bij Clarence Seedorf, die het duel analyseerde namens Prime Video. De oud-Oranje-international heeft vraagtekens bij het wisselbeleid van de man die hij bij AC Milan nog als trainer had.

Volledig scherm Teleurstelling bij invaller Paulo Dybala (l) na de uitschakeling van Juventus. © ANP / EPA

,,Als je in de Champions League spelers op de bank hebt die het verschil kunnen maken, moet je erover nadenken om ze het veld in te sturen’’, zo wordt Seedorf geciteerd in Corriere dello Sport. ,,Ook om een boodschap te sturen naar het team: we moeten harder pushen en op zoek gaan naar de overwinning. Dat ontbrak bij Juventus. In de Champions League moet je gaan voor het resultaat en niet wachten tot je dingen gegeven krijgt.’’

Voormalig topcoach Arrigo Sacchi had niet alleen felle kritiek op Allegri. ,,Dit is geen voetbal’’, liet hij optekenen in La Gazzetta dello Sport. ,,Allegri en Emery dachten er alleen aan om geen doelpunt tegen te krijgen. De twee coaches bewogen als tactici, Emery won maar had weinig moed. Om te groeien moet je focussen op het spel. Het Italiaanse voetbal heeft een echt wonder verricht door het EK te winnen, ook omdat het succes kwam door een innovatief en moedig spel.”

Ook Matthijs de Ligt moet het ontgelden. De Oranje-international liet zich volgens Tuttosport bij de 0-2 in de luren leggen door Pau Torres. ,,En De Ligt zelf is de hoofdrolspeler met een handsbal voor de tweede penalty van de avond. Gerard Moreno laat de executie over aan Danjuma voor de 3-0.”

Volledig scherm Matthijs de Ligt (l) wordt op de huis gezeten door Arnaut Danjuma. © AP

