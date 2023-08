Italiaanse topcrimineel loopt na elf jaar tegen de lamp bij titelfeest Napoli

LIVE WK wielrennen | Jeffrey Hoogland verrassend uitgescha­keld bij WK sprint, Lavreysen met hakken over de sloot

Jeffrey Hoogland heeft op de derde dag van het WK wielrennen in Schotland voor de eerste Nederlandse teleurstelling gezorgd. De baanwielrenner, de voorbije jaren een vaste klant op het podium van het sprinttoernooi, werd vanmiddag al in de eerste ronde verrassend uitgeschakeld. Topfavoriet Harrie Lavreysen redde het wel, zij het ternauwernood. Volg hieronder en in ons liveblog alle hoogtepunten van het ‘Super WK’ in en om Glasgow.