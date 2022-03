Jan Vreman: ‘Een overwinning helpt het beste’

,,Een overwinning helpt het beste", zei Achterhoeker Vreman na de eerste zege sinds 4 februari (0-3 bij Telstar). ,,Er is een hoop gebeurd de laatste tijd, in de hele club. Dan helpt dit wel. Dit is belangrijk voor de gemoedstoestand van iedereen.”

Het was het tweede duel onder leiding van interim-trainer Vreman. Na slechts één training coachte hij de Superboeren vorige week tegen MVV (1-3 verlies). Vrijdagavond in Eindhoven was hij tevreden over de eerste helft. ,,Die was goed. We zetten goed druk op Eindhoven en waren rustig aan de bal. De tweede helft was veel minder. We hadden de controle niet meer en Eindhoven was vaak dreigend.”