Jan Vreman: ‘Het kan echt nog alle kanten op’

De trainer van de Superboeren was blij dat zijn elftal na rust de rug had gerecht, want in de eerste helft leek het nergens op. ,,Verdedigend ging het nog best wel, maar aan de bal waren we veel te slordig", aldus Vreman. ,,Ja, dat kan met spanning te maken hebben bij sommige spelers. De hele omgeving heeft het toch over de play-offs en verwacht wat van hen.”