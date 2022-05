Jan Vreman: ‘We hebben niets te verliezen in de play-offs’

,,Een beetje hulp hadden we nodig", zei Vreman na het 1-1 gelijkspel van De Graafschap bij Jong Ajax. Het resultaat van de Doetinchemmers deed er overigens niet toe om de play-offs te kunnen halen. Almere City FC mocht niet winnen en dat gebeurde ook niet: Jong AZ was met 0-3 veel te sterk.

,,Pas in de tweede helft hoorde ik andere uitslagen", zei Vreman. ,,We zijn natuurlijk heel blij dat we alsnog de play-offs ingaan. Daarin hebben we niets te verliezen.”

Vreman stond als trainer van De Graafschap in 2015 ook in de play-offs en promoveerde toen met de Achterhoekers naar de eredivisie. ,,Ik weet hoe bijzonder die wedstrijden kunnen zijn, maar dat is natuurlijk geen enkele garantie.”

Vreman was deels tevreden over het spel van zijn ploeg tegen Jong Ajax. ,,Met vlagen hebben we het goed gedaan. We hebben Ajax niet hun spel laten spelen, maar ik vond ons aan de bal soms te onrustig.”