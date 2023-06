Jan Vreman wordt voor derde keer trainer van De Graafschap

Het wordt de derde keer in zijn loopbaan dat Vreman hoofdcoach wordt in Doetinchem. Hij was samen met Alfons Groenendijk kandidaat bij de club in de Keuken Kampioen Divisie, maar Groenendijk zegde dinsdag af. Voor technisch manager Peter Bijvelds was de keuze daarna niet moeilijk meer, zeker omdat er binnen de club brede steun is voor Vreman.

Gendringenaar Vreman loopt al 38 jaar onafgebroken bij De Graafschap. De geboren Kottenaar maakte in 1985 zijn debuut als voetballer in de eerste divisie en ging nooit meer weg bij de club. Nadat hij in 2003 als actief speler afscheid nam (375 competitiewedstrijden, 11 doelpunten), werd hij eerst jeugdtrainer en vervolgens assistent-trainer in Doetinchem.

In 2014 kwam de oud-verdediger voor het eerst als hoofdcoach aan het roer te staan, als opvolger van Jimmy Calderwood die al na 29 dagen opstapte. In het seizoen 2013-2014 haalde Vreman met De Graafschap de play-offs. In het seizoen daarop lukte dat wederom en toen promoveerden de Superboeren onder leiding van Vreman naar de eredivisie.

Vervolgens degradeerde De Graafschap in het seizoen 2015-2016 weer naar de eerste divisie. Op het tweede niveau kreeg Vreman de ploeg niet meer aan het draaien, waarna in december 2016 ontslag volgde. Henk de Jong volgde de Achterhoeker toen op.

Onbepaalde tijd

Omdat Vreman een contract voor onbepaalde tijd had, moest toenmalig technisch manager Peter Hofstede weer een trainersfunctie voor Vreman creëren. Vreman werd trainer van Jong De Graafschap en daarna van het O18-elftal. Toen De Graafschap trainer Reinier Robbemond in maart 2022 ontsloeg vanwege tegenvallende resultaten, nam Vreman de honneurs waar en leidde De Graafschap - met hangen en wurgen - naar de play-offs. Daar was FC Eindhoven al in de eerste ronde te sterk.

Afgelopen seizoen koos De Graafschap voor Adrie Poldervaart als hoofdtrainer en keerde Vreman terug naar het O18-elftal. Ook was hij de laatste jaren actief als trainer van de amateurs van SDOUC uit Ulft. Of hij beide functies kan blijven combineren, is nog niet duidelijk.

Vreman zou in juli op vakantie gaan, maar heeft zijn buitenlandse reis nu geannuleerd. Op maandag 3 juli leidt hij de eerste training van De Graafschap. Hij krijgt Mees Siers en Mathijs de Waard als assistent-trainers, terwijl Jordy Rondeel aanblijft als keeperstrainer.