Jelle van Gorkom verruilt ziekenhuis voor revalidatiecentrum in Arnhem

ARNHEM - BMX'er Jelle van Gorkom is vandaag verhuisd naar een revalidatiecentrum in Arnhem. Dit meldt Papendal.nl. Van Gorkom lag in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen na een zwaar ongeval op Sportcentrum Papendal in januari van dit jaar.