Jeremie Frimpong bezorgt trainer Xabi Alonso droomdebuut bij Bayer Leverkusen

Rechtsback Frimpong tekende na 40 minuten spelen voor de 2-0 door na goed opkomen in de verre hoek raak te schieten. In de 51ste minuut was het weer raak. Na een snelle aanval sneed hij naar binnen om vervolgens met links binnen te schuiven: 3-0. Moussa Diaby had de score geopend, Paulinho tekende in de laatste minuut voor het slotakkoord. Door de zege klimt Leverkusen naar de dertiende plaats in de Bundesliga, met acht punten na negen duels.