Jermaine Wattimena buigt in achtste finales Grand Slam of Darts voor Nathan Aspinall: ‘Respect naar hem’

Wattimena zag Aspinall furieus van start gaan. Al snel keek de Nederlander tegen een ruime achterstand aan: 1-5. Maar The Machine Gun rechtte de rug tegen The Asp en pakte drie legs op rij om weer de aansluiting te vinden. Vervolgens was het Aspinall die met drie opeenvolgende legs aan de haal ging. Via dubbel zestien haalde de Engelsman even later de zege binnen.



,,Respect naar Nathan Aspinall”, zei Wattimena na de partij bij Viaplay. ,,De eerste vijf, zes legs waren echt heel goed. Ik heb best een goede wedstrijd neergezet", aldus Wattimena, die tot een gemiddelde kwam van 94,55, tegenover 97,49 van Aspinall. ,,De kleine kansen die ik miste, gingen bij hem wel er in. Die raakt hij. Hij speelde gewoon goed.” De finishpercentages waren 33,3 procent (Wattimena) en 47,6 procent (Aspinall).