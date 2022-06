Jesper de Jong, Gijs Brouwer en Jelle Sels direct naar huis bij kwalificaties Wimbledon

Maandag won hij de eerste kwalificatieronde door Grégoire Barrère uit Frankrijk in twee sets (6-2 6-2) te verslaan. Om het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken moet Kohlschreiber, die de 230ste plek op de wereldranglijst bezet, drie wedstrijden winnen. Wimbledon start op 27 juni. ,,Ik ben blij dat ik hier nog een wedstrijd heb en misschien haal ik het hoofdtoernooi”, zei Kohlschreiber. ,,Ik zal proberen van elke wedstrijd te genieten. Misschien duurt de laatste adem bijzonder lang, we zullen zien.”

Kohlschreiber won tijdens zijn loopbaan acht toernooien, waaronder drie titels op het gravel van München en één keer op gras in Halle. In 2012 bereikte hij de kwartfinales op Wimbledon. In dat jaar stond hij op de 16de plek van de wereldranglijst. ,,Het was een geweldige en prachtige carrière. Het was een lange reis en ik heb fantastische herinneringen”, zegt hij, vooruitblikkend op zijn afscheid.