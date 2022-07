Jeugdige aanvallers zorgen voor ommekeer; De Graafschap klopt FC Emmen

PS­V-ta­lent Saibari geeft visite­kaart­je af in eenzijdige Lichtstad­der­by tegen FC Eindhoven

PSV kende in de Lichtstadderby vanavond geen enkele moeite met stadgenoot FC Eindhoven. Het werd 5-0 en dat was nog een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Diverse talenten klopten op de deur bij de thuisploeg, met name Ismael Saibari gaf met twee fraaie treffers zijn visitekaartje af.

22:02