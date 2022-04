Jevgeni Levtsjenko en Klaas-Jan Huntelaar leggen krans bij herdenking op 4 mei

Baby brengt Poels in de Giro in plaats van Tour de France: ‘Anders levert het toch een hoop stress op’

Ze reden allebei Luik-Bastenaken-Luik als laatste wedstrijd voor de Giro. Bauke Mollema (35) kwam gebutst over de streep, Wout Poels (34) tamelijk monter. Hun doel in de Ronde van Italië is straks hetzelfde: een rit winnen die zo hoog op het lijstje staat.

25 april