Jill Roord en Wolfsburg maken eind aan ongekende reeks Barça, maar Catalanen staan in CL-finale

Het ook in Spanje onaantastbare Barcelona, dat de geblesseerde Lieke Martens miste, hield vorige week in het met 91.648 fans gevuld Camp Nou stevig huis tegen Wolfsburg. Alleen Roord scoorde voor de bezoekers, terwijl de vlot combinerende thuisclub er vijf maakte. De taak voor de return leek dus vooraf al een onmogelijke.

De zege van Wolfsburg betekent wel de eerste nederlaag van Barcelona in 46 wedstrijden. Het vrouwenteam van de Catalanen won dit seizoen tot vanavond zelfs alle 40 wedstrijden. Het doelsaldo na 26 duels en evenveel zeges in de competitie is 144-8. Over het hele seizoen zijn de statistieken pas echt indrukwekkend: 229 goals voor, en nu 20 goals tegen. Barcelona won vorig seizoen vier prijzen en is ook dit seizoen hard op weg naar die prestatie.