Joël Piroe imponeert in Engeland: oud-PSV’er voegt bij Swansea City twee goals toe aan fraai seizoenstotaal

Piroe had tegen AFC Bournemouth, de nummer twee van het Engelse Championship, slechts twaalf minuten nodig om goal 21 en 22 van het seizoen te maken op het tweede voetbalniveau in Engeland. Begin dit jaar had de voormalig PSV-spits even een serie wedstrijden zonder goals, maar de laatste weken is de jongeling weer uitstekend op dreef.

In Nederland kwam Piroe niet tot een doorbraak. In de jeugd speelde de aanvaller bij NEC, Feyenoord en PSV. Bij laatstgenoemde club hoopte de spits door te breken, maar hij kwam niet verder dan drie goals in veertien duels voor de hoofdmacht in Eindhoven. In het seizoen 2019/2020 werd Piroe dan ook uitgeleend aan Sparta Rotterdam. In de zomer van 2021 besloten de Eindhovenaren de spits van de hand te doen aan Swansea City, dat ruim een miljoen euro betaalde.