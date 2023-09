Johan Bakayoko met ‘assist’ belangrijk voor België bij magere overwinning op Azerbeidzjan: ‘Kan en moet beter’

Bondscoach Tedesco verwacht meer van België

,,Ik ben blij met de drie punten, maar onze prestatie kan en moet beter”, zei bondscoach Domenico Tedesco van België na afloop. ,,We hadden meer kansen moeten creëren, ook al waren het geen makkelijke omstandigheden. Daarnaast moeten we gewoon dat tweede doelpunt scoren. In de eerste helft kan dat, na de pauze moet dat. Het is de enige manier om de wedstrijd dood te maken. Anders kom je in situaties zoals we nu gehad hebben.”



Omdat het slechts 1-0 stond, bleef het spannend in Bakoe. Azerbeidzjan was dicht bij de gelijkmaker omdat de Belgen veel kansen weggaven. ,,Koen Casteels heeft zijn werk gehad en deed dat uitstekend”, zei Tedesco over de doelman. ,,We gaan nu bekijken hoe het kan dat Azerbeidzjan die kansen kon creëren.”