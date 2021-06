Jong Oranje treft vermoeide Duitsers in halve finale EK

Halve finale EK Van de Looi wil niet arrogant worden met Jong Oranje: ‘Nu zijn wij de titelfavo­riet zeker?’

7:27 Coach Erwin van de Looi was vol lof over Jong Oranje, na de zege op Jong Frankrijk (2-1) in de kwartfinale van het Europees kampioenschap voetbal. ,,Ik ben blij, ik heb genoten van mijn ploeg”, reageerde hij bij de NOS. ,,Dit is het Jong Oranje wat ik twee jaar heb gezien, onverzettelijk, vechten voor elkaar.”