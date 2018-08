Jonge Marseille-fan heeft de dag van zijn leven

Memphis en Tete beginnen groepsfase CL met Lyon in leeg stadion

13:37 Olympique Lyon speelt de eerste thuiswedstrijd in de groepsfase van de Champions League zonder publiek. De Franse club van Memphis Depay en Kenny Tete wordt door de UEFA gestraft voor ongeregeldheden in maart in het duel met CSKA Moskou. Fans staken vuurwerk af, gooiden van alles op het veld en ook waren er racistische spreekkoren te horen.