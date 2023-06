Jordi Cruijff legt vertrek bij FC Barcelona uit: ‘Ik zie wel wat voor aanbiedingen er komen’

Jordi Cruijff wil weer aan de slag als coach. Dat zegt hij in een interview met The Athletic nadat hij zijn vertrek als sportief directeur van FC Barcelona aankondigde.

Cruijff was al coach van Maccabi Tel Aviv en de Chinese clubs Chongqing Lifan en Shenzhen FC. Na zijn periode als sportief directeur van FC Barcelona moet daar nu een nieuwe club bij komen. ,,Barcelona belde me toen de club in een zeer moeilijke situatie verkeerde. Voor die tijd was ik vijf jaar coach, in China en vervolgens nam ik de baan aan om bondscoach van Ecuador te worden, maar toen kwam het coronavirus. Uiteindelijk besloot ik de roep van FC Barcelona te beantwoorden. Nu wil ik terugkeren als coach”, legt Cruijff uit.

FC Barcelona had hem graag willen behouden, maar Cruijff zelf wist al vooraf dat hij slechts voor een korte periode sportief directeur zou blijven. ,,Als coach ben je 24 uur met het vak bezig. Je staat ermee op en gaat ermee naar bed. Dat is wat ik wil. Ik kon naar de MLS (de Amerikaanse competitie, red.) voordat ik naar Barça kwam en voor die tijd had ik ook aanbiedingen van Spaanse teams op zak, maar ik respecteerde mijn contract in China. Ik zie wel wat voor aanbiedingen er nu komen.”

Cruijff staat naar eigen zeggen open voor alles: ,,Ik spreek verschillende talen, maar er zijn niet veel coaches die hun eigen pad kunnen uitstippelen. Pep Guardiola kan clubs kiezen die bij zijn filosofie passen, maar dat is voor de meeste coaches niet de realiteit. Ik ben flexibel en ik ben al bij verschillende clubs en culturen werkzaam geweest.”

Lionel Messi

Cruijff slaagde er niet in om Lionel Messi terug naar de club te halen. De Argentijn koos voor een avontuur bij Inter Miami in de Verenigde Staten. ,,Barça wilde hem terug, maar je moet zijn beslissing respecteren. Hij zal de MLS een boost gaan geven. Hij is een echte winnaar. Er was ooit nog iemand die voor de Verenigde Staten koos: mijn vader. Hij was toen 32 en heeft er nooit spijt van gehad.”