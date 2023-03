Jordy Clasie: ‘Ik denk dat veel mensen ons afschreven na de loting tegen Lazio’

Er kunnen altijd dingen beter, maar als je op deze manier wint is er weinig reden tot klagen. De overwinning was volledig terecht. We creëerden veel kansen en waren heel veel gedeeltes de bovenliggende partij”, aldus Clasie.

Zijn ploeg kwam nog wel op achterstand, maar raakte nooit in paniek. ,,We waren gewaarschuwd door de trainer. Wat er ook gebeurt blijf rustig, had hij gezegd. Het is altijd een domper als je op achterstand komt. Maar we zijn blijven doen wat we vanaf het begin deden en maakten twee hele mooie goals. We waren vast aan de bal en dan zie je dat we dit soort ploegen kunnen laten lopen. Dan worden ze ongeduldig, vallen ze in twee delen uiteen en ontstaan er gaten.”

Aan welke club AZ morgen wordt gekoppeld bij de loting voor de kwartfinales maakt Clasie niet veel uit. ,,Ik denk dat veel mensen ons al afschreven toen we in de vorige ronde tegen Lazio lootten, maar zo zie je maar wat er kan gebeuren als je vertrouwen hebt in jezelf en in de ploeg.”

Bekijk het winnende doelpunt van Pavlidis.

Een trotse trainer Pascal Jansen noemde Lazio ,,een van de sterkste tegenstanders die zijn ploeg kon treffen.” ,,En die hebben we bestreden op een manier die bij AZ past”, vertelde hij bij ESPN. ,,Ik heb heel erg genoten van de manier waarop de jongens deze wedstrijd hebben gespeeld. We hebben heel veel kansen gecreëerd en de zuiverheid aan de bal was van goed niveau.”

Na de 0-1-achterstand zag Jansen dat zijn ploeg niet van de wijs raakte. ,,Je kan tegen een teleurstelling aanlopen, maar dan is het zaak dat je je rug recht houdt en de afgesproken koers blijft volgen. Dat hebben de jongens keurig gedaan, want ik zag geen onrust in de ploeg ontstaan.”

,,Dit team maakt een enorme groei door gedurende het seizoen. Als je ziet wat we vandaag kunnen brengen tegen een aardige tegenstander dan zijn we heel goed op weg.”

