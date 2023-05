José Mourinho naar zesde Europese finale: ‘Ben niet bezig om mij in geschiedenisboeken AS Roma te krijgen’

AS Roma heeft zich ten koste van Bayer Leverkusen geplaatst voor de finale van de Europa League, waarin recordwinnaar Sevilla de tegenstander is op woensdag 31 mei in de Puskás Aréna in Boedapest. De ploeg van trainer José Mourinho had na de eerdere 1-0 zege in Rome genoeg aan een doelpuntloos gelijkspel in het tweede duel in Duitsland.

José Mourinho staat voor de zesde keer in zijn carrière in een Europese finale. De vorige vijf won hij allemaal. Maar het gaat niet om de 60-jarige Portugees, zei hij bij Sky Sport. ,,Ik ben niet bezig om mijzelf in de geschiedenisboeken van AS Roma te krijgen. Ik wil deze kinderen (spelers, red.) helpen om belangrijke doelen te bereiken. De jongens verdienen iets speciaals, maar ik weet niet of ik de fans nog meer kan vragen om te doen.”

,,Hij is anders, hij laat je beseffen hoe belangrijk de wedstrijd is. We kwamen hier en iedereen wist wat ze moesten doen”, zei AS Roma-captain Lorenzo Pellegrini over zijn coach. ,,We studeren, we bereiden ons voor en we kijken video’s. Vooral in Europa zie je wat de coach ons brengt. Mourinho is het brein achter onze persoonlijkheid.”

Kansenverhouding 23-1

Een kansenverhouding van 23-1 (6-0 qua schoten op doel) en liefst 72 procent balbezit voor de ploeg van Xabi Alonso, maar AS Roma hield wonder boven wonder toch weer stand in het westen van Duitsland.



Bayer Leverkusen, dat speelde met de Nederlandse wingbacks Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker in de basis, ging vanaf de eerste minuut op zoek naar de belangrijke treffer. De ploeg van Xabi Alonso dook een aantal keer gevaarlijk op rond de goal van AS Roma-keeper Rui Patrício en was dicht bij een treffer door Moussa Diaby. De Fransman schoot vanuit een lastige hoek hard op de lat.

Ervaringsdeskundige Mourinho, die vijf Europese prijzen op zijn palmares heeft staan, vond het prima om met de 1-0 voorsprong op zak het initiatief aan Leverkusen te laten. De Portugees zag bovendien dat de thuisploeg ondanks het overwicht weinig echte kansen meer kon creëren.

De tweede helft zag weinig verandering in het spelbeeld. Bayer Leverkusen ging met steeds meer haast jagen op de treffer en Roma, met invaller Georginio Wijnaldum, probeerde de wedstrijd dood te spelen. In de slotfase kreeg Leverkusen nog bijna loon naar werken, maar het schot van Sardar Azmoun vloog naast het doel. Timothy Fosu-Mensah (Leverkusen) en Rick Karsdorp (Roma) bleven op de bank.

AS Roma won vorig jaar al de Conference League door Feyenoord in de finale te verslaan. Het winnen van de Europa League kan wel eens heel belangrijk zijn voor AS Roma, dat in de Serie A zesde staat op zes punten van rivaal Lazio dat vierde staat. Daarmee lijkt plaatsing voor de Champions League een onmogelijke missie met nog drie speelrondes te gaan, maar het winnen van de Europa League is ook goed voor een Champions League-ticket.

Zwak seizoen Sevilla

Dat geldt overigens ook voor tegenstander Sevilla, dat na een belabberde eerste seizoenshelft nog altijd slechts op de tiende plaats staat in La Liga en de Europa League opnieuw zal moeten winnen om volgend seizoen Europees voetbal (en dan ook nog in de Champions League) te gaan spelen.

Bayer Leverkusen hekelt speelwijze AS Roma: ‘Op een walgelijke manier hun doel bereikt’ De spelers van Bayer Leverkusen waren kritisch na de uitschakeling in de Europa League. ,,We hebben het niet verdiend om uitgeschakeld te worden door een club die niets met voetbal te maken heeft”, zei middenvelder Nadiem Amiri. ,,Ik vraag me oprecht af hoe dit mogelijk is. Hoe zij vandaag en vorige week hebben gespeeld. Iedere bal ging lang, dat is toch geen voetbal? Dat zo’n club in de finale staat, is waanzin. Aan de andere kant zijn wij er zelf niet in geslaagd om in twee wedstrijden te scoren, dat is ook de waarheid.” Ook zijn ploeggenoot Kerem Demirbay snapte er niets van. ,,Het is jammer, maar je weet dat in een halve finale op dit niveau een speelstijl als deze wordt beloond. Dit is zuur, heel erg zuur. Ook voor het voetbal. Maar we moeten onze tegenstander feliciteren. Zij hebben op een walgelijke manier hun doel bereikt. Ik ben eerlijk gezegd trots op de groep”, liet hij bij RTL optekenen.

Programma Europa League

