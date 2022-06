Jules van Dongen geniet in New York: ‘Zelfs de fans met een Van Gerwen-shirtje waren voor mij aan het juichen’

,,Dit was voor hem de wedstrijd van zijn leven”, zei Michael van Gerwen achteraf over Jules van Dongen. De drievoudig wereldkampioen was met 6-4 te sterk voor de Amerikaanse Nederlander bij de US Darts Masters, maar was gefrustreerd dat het publiek achter Van Dongen stond. De relatief onervaren Van Dongen had daar geen boodschap aan. ,,Voor Amerikanen is het altijd mooi als er een Amerikaan op het podium staat, zeker tegen een wereldtopper. En ik ging er zelf ook een beetje in mee. Dat Michael dat niet zag aankomen verbaasde me wel. Zelfs de fans met een Van Gerwen-shirtje die vooraan stonden, waren voor mij aan het juichen.”