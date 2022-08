Jurgen Ekkelenkamp bedenkt zich: geen Club Brugge maar hereniging met Overmars

Club Brugge had met Hertha BSC een principeakkoord bereikt over een transfersom van zo’n 4,5 miljoen euro voor Ekkelenkamp, die in eerste instantie de landskampioen nog verkoos boven Royal Antwerp FC. Nu is hij tóch op weg naar de club van Van Bommel en Overmars. Daar tekent hij een contract tot medio 2026 mits hij de medische keuring doorstaat. Hertha BSC krijgt vanuit Antwerp alsnog de 4,5 miljoen euro die het in eerste instantie vanuit Brugge overgemaakt zou krijgen.