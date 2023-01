Jürgen Klopp bevestigt: ‘Virgil van Dijk meerdere weken uit de roulatie’

,,Het is geen kleine blessure en ik heb ook ergere blessures meegemaakt als manager, maar het zit ertussenin. Hij zal zeker een aantal weken uit de roulatie zijn", zei Klopp in zijn vooruitblik op de thuiswedstrijd van morgen tegen Wolverhampton Wanderers. In die FA Cup-wedstrijd gaat Cody Gakpo zijn debuut maken .

,,Hij voelde iets aan zijn hamstring. Hij zei dat hij er weinig last van had en door kon, maar we wilden geen risico’s met hem nemen. Daar waren de fysio’s blij mee. Ik denk dat het niets ernstigs is, maar dat is de reden dat we hem hebben gewisseld’’, zo zei Klopp eerder nog hoopvol over Van Dijk.