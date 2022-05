Jürgen Klopp en Liverpool houden zicht op titel: ‘Het was bijna een beetje ontroerend’

Niet alleen in het St. Mary’s Stadium zal er dinsdagavond een luid gejuich hebben geklonken na de 1-0 van Nathan Redmond namens Southampton tegen Liverpool. Nee, ook in het lichtblauwe deel van Manchester zal men na dertien minuten een klein vreugdedansje hebben gedaan.

Manchester City zou namelijk kampioen zijn geworden bij een zege van Southampton op Liverpool. Die 1-0 was dus een valse start van de ploeg van coach Jürgen Klopp, die wel een overtreding van Lyanco op Diogo Jota had gezien in aanloop naar de goal van Southampton. De arbiter ging daar echter niet in mee. Tot een vervroegd Manchester City-feest liet Liverpool, dat het zonder de geblesseerde Virgil van Dijk en Mohamed Salah moest doen, het uiteindelijk toch niet komen.

Voor rust maakte Takumi Minamino nog de gelijkmaker tegen zijn oude club. Hij juichte niet, hoewel de goal van cruciaal belang was voor Liverpool: 1-1, een stand die het gat drie punten zou maken tussen Manchester City en Liverpool. Er moest er dus nog eentje bij voor Liverpool, gezien het betere doelsaldo van The Citizens .

In de tweede helft barstte er dan ook een heuse Liverpool-storm los. The Reds gingen logischerwijs vól voor de 1-2. Klopp en consorten willen na de League Cup en de FA Cup immers nog twee prijzen aan de prijzenkast toevoegen: de landstitel én de Champions League, waarin de finale op 28 mei wordt gespeeld tegen Real Madrid.

Klopp was na afloop zeer te spreken over zijn ploeg, doordat hij veel spelers miste. „Ik ben zo blij met de prestatie dat het bijna een beetje ontroerend was. Het is alsof je Ferrari’s in de garage hebt staan.” Onder anderen Mohamed Salah en Virgil van Dijk waren er niet bij tegen The Saints.