Jürgen Klopp kraakt beleid FC Barcelona: ‘Als je mij vertelt dat ik geen geld heb, geef ik niets meer uit’

,,Nee, ik begrijp er helemaal niets van", zo stelt Klopp in een interview met Kicker. ,,Een van de redenen is dat ik geen financieel expert ben. De tweede reden is: als je mij vertelt dat ik geen geld heb, dan geef ik niets meer uit. Mijn creditcard is een aantal jaren geleden ook twee keer in stukken geknipt", aldus de Liverpool-coach, die gisteravond een teleurstellend 1-1 gelijkspel noteerde in het thuisduel met Crystal Palace.

,,Ik bekijk dit als een voetbalfan en daarom begrijp ik het niet", zo gaat Klopp verder. ,,Ik heb de club de afgelopen jaren uitstekende prestaties zien neerzetten en als ik puur naar het voetbal kijk, hoop ik dat ze dat opnieuw kunnen doen."

FC Barcelona heeft een schuld van 1,2 miljard euro en daarom heeft het bestuur de laatste weken verschillende bezittingen in de verkoop gedaan. Het stadion werd omgedoopt tot het Spotify Camp Nou. Door het afstaan van een kwart van de televisierechten en de verkoop van de helft van de merchandise-afdeling, heeft Barça ruim 700 miljoen euro gecasht. Vervolgens kocht de club deze zomer Raphinha voor 58 miljoen euro, Jules Koundé voor 50 miljoen euro en Robert Lewandowski voor 45 miljoen euro terwijl de club Frenkie de Jong probeert te slijten vanwege het riante salaris dat de Nederlander de komende jaren opstrijkt in Catalonië.

Quote De enige club die ik ken en ook ooit het stadion en andere rechten verkocht, was Borussia Dortmund. Uiteinde­lijk moest Hans-Joa­chim Watzke de boel komen redden Jürgen Klopp

Over het financiële aspect heeft Klopp dan ook zijn bedenkingen: ,,De enige club die ik ken en ook ooit het stadion en andere rechten verkocht, was Borussia Dortmund. Uiteindelijk moest Hans-Joachim Watzke de boel komen redden. Ik weet alleen niet of er een Watzke in Barcelona is", aldus de coach, die daarmee verwijst naar het feit dat Watzke vanaf 2005 middels een herstructureringsplan een faillissement van Borussia Dortmund wist af te wenden.

Eerder had Bayern München-coach Nagelsmann al stevige kritiek geuit op het beleid van FC Barcelona: ,,Ze kopen niet alleen Robert Lewandowski, maar nog veel meer spelers. Ik weet niet hoe, want FC Barcelona is de enige club ter wereld die geen geld heeft, maar toch elke speler kopen die ze willen. Dat is een beetje raar.”

Joan Laporta, voorzitter van FC Barcelona, reageerde door te stellen dat Nagelsmann ,,onwetend” is. ,,We investeren in spelers om de club sterker te maken. Het is een cirkel: je investeert in nieuwe spelers, de fans weten je te vinden en daarmee verbetert ook de economie van de club.”