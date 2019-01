Jurrie Koolhof (59) overleden

Toppers slaan wereldbe­ker in Hamar over richting WK afstanden

15:52 Sven Kramer en Ireen Wüst komen niet in actie bij de wereldbekerwedstrijden in het Noorse Hamar. Schaatsbond KNSB meldt dat zij ,,een andere route kiezen richting de WK Afstanden". Ook Patrick Roest en Antoinette de Jong slaan Hamar over in aanloop naar de wereldkampioenschappen in het Duitse Inzell.