Justin Kluivert speelt zich veilig met Valencia, Frenkie de Jong na weer een nederlaag nog naar Japan

Met videoValencia speelt ook volgend seizoen in La Liga. De zesvoudig Spaanse kampioen speelde in de laatste speelronde gelijk bij Real Betis (1-1) in Sevilla, maar ontsnapte omdat ook Real Valladolid niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Getafe (0-0).

Ook UD Almería wist zicht te handhaven met een gelijkspel (3-3) bij het reeds gedegradeerde RCD Espanyol in Barcelona. Daardoor speelt Real Valladolid volgend seizoen op het tweede niveau van Spanje, net als Espanyol en Elche die de afgelopen weken al degradeerden.



Justin Kluivert had weer een basisplaats bij Valencia. De van AS Roma gehuurde aanvaller had met zes goals in 25 competitieduels zijn aandeel in de handhaving van Valencia, dat in de clubhistorie slechts vier seizoenen op het tweede niveau van Spanje speelde en dit seizoen maandenlang in degradatiestress verkeerde. De 24-jarige aanvaller staat nog tot medio 2025 onder contract bij AS Roma, maar lijkt daar deze zomer definitief te gaan vertrekken.

FC Barcelona verliest voor derde keer in vier duels

FC Barcelona sloot het seizoen af met een 2-1 nederlaag bij Celta de Vigo. Gabriel Veiga maakte beide doelpunten voor de club uit Vigo. Ansu Fati scoorde voor Barcelona, dat sinds de kampioenswedstrijd bij Espanyol (2-4 winst) op 14 mei drie van de laatste vier competitieduels nog verloor. Frenkie de Jong had een basisplaats bij Barcelona. De 26-jarige middenvelder uit Arkel deed in 32 van de 38 competitieduels mee dit seizoen en was goed voor twee doelpunten en vier assists.

Van een vakantie is geen sprake voor Frenkie de Jong, voordat hij zich moet melden bij Oranje de Final Four van de Nations League. Barcelona reist direct na de wedstrijd bij Celta af naar Japan. Daar wordt dinsdag (12.30 uur Nederlandse tijd) nog een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Vissel Kobe, de club van Andrés Iniesta.

Oranje speelt op woensdag 14 juni de halve finale van de Nations League tegen Kroatië in de Kuip. De winnaar van dat duel speelt op zondagavond 18 juni de finale in Rotterdam tegen Italië of Spanje, op zondagmiddag wordt in Enschede al gestreden om de derde plaats.

Antonio Mateu Lahoz fluit laatste wedstrijd

Op de slotdag van La Liga werd ook afscheid genomen van Antonio Mateu Lahoz. De 46-jarige arbiter nam afscheid bij Real Mallorca - Rayo Vallecano (3-0), waar hij in tranen van het veld ging door een erehaag van spelers en stafleden van beide clubs. Het publiek op Mallorca klapte de handen ook stuk voor de scheidsrechter die sinds 2008 actief was in La Liga, nadat hij in 1999 al begon in de Tercera División.

Lahoz floot vele grote wedstrijden, maar zal in Nederland altijd worden herinnerd om zijn optreden in de kwartfinale van het WK in Qatar tussen Argentinië en Oranje. Hij gaf in die wedstrijd 18 gele kaarten en een rode kaarten, een record op een WK. Met 15 gele kaarten en een rode kaart bij de stadsderby tussen FC Barcelona en Espanyol vestigde hij op 31 december 2022 ook nog een record in La Liga.

