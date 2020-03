Juve-spits Dybala en AC Milan-icoon Maldini positief getest op corona

Coronavirus in Serie AHet zwaar getroffen Italië telde in de afgelopen 24 uur meer dan 6.500 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Daartoe behoren ook Juventus-speler Paulo Dybala (26) en zijn vrouw. De Argentijn is de derde voetballer van de Italiaanse topclub die positief heeft getest op het virus, na Daniele Rugani en Blaise Matuidi.

Ook AC Milan-icoon Paolo Maldini (nu technisch directeur) en zijn zoon Daniel testten positief op corona. Dat meldt Milan in een statement. Beiden maken het naar omstandigheden prima, zo meldt de Italiaanse topclub, maar ze zijn wel door de club naar huis gestuurd. Ze moeten twee weken thuis in quarantaine verblijven.



Maldini speelde liefst 25 jaar voor de club uit Milaan, waar hij tegenwoordig als technisch directeur werkzaam is. Hij was in contact gekomen met iemand die besmet was en begon zelf symptomen te vertonen. Hij besloot zich te testen en gisteren bleek dat de test positief was. Ook het zoontje van Maldini, Daniel, is besmet geraakt. Daniel speelt in de jeugd van AC Milan. Beiden maken het goed en hebben al twee weken geen contact gehad met anderen, meldt de nummer 7 van de Serie A.

Eerder op de dag werd al bekend dat Juventus-speler Paulo Dybala het virus onder de leden heeft. Dybala maakt het ook goed, zo meldt hij. ,,Dag allemaal, ik wil jullie laten weten dat mijn vrouw Oriana en ik vandaag positief zijn getest op Covid-19. Gelukkig gaat het goed met ons. Dank voor jullie berichten en groetjes", meldt Dybala op Twitter.

In de Serie A zijn nu 14 voetballers positief getest. Manolo Gabbiadini onthulde vandaag dat hij de test bijna aan zich voorbij had laten gaan. Gabbiadini was vorige week na Rugani de tweede speler in Italië die het coronavirus opliep. Hij voelt zich schuldig voor zijn onvoorzichtigheid.

,,Als de dokter me had gezegd dat ik een dag had moeten wachten, dan had ik de test niet eens gedaan, want ik voelde me goed”, zegt Gabbiadini (28) in La Gazzetta dello Sport. ,,Misschien was ik dan wel naar de markt gegaan en had ik geriskeerd dat ik een ouder persoon zou besmetten, zonder dat ik het zou weten. Die gedachte kwelt me.”

Clubarts van Sampdoria

Volledig scherm Manolo Gabbiadini. © REUTERS Gabbiadini voelde zich na een slechte nacht en lichte verhoging weer prima, maar liet zich op verzoek van zijn vrouw toch testen. De elfvoudig international van Italië werd een dag later gebeld door de clubarts van Sampdoria met slecht nieuws. ,,Ik dacht dat hij een grapje maakte want mijn temperatuur was weer helemaal normaal.”



Behalve Gabbiadini liepen nog zes teamgenoten het virus op. ,,Ik denk dat er veel meer mensen besmet zijn zonder het te weten. Dit gevecht kunnen we alleen winnen door discipline en het accepteren van de regels.”