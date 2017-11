Kaart of niet bij terugspeelbal op keeper? Dit zijn de regels

Geen uitzonderingen

Hier zijn geen uitzonderingen op, laat de bond per e-mail weten. Maar, er is alleen sprake van een terugspeelbal als de speler de intentie heeft om de bal terug te spelen op de keeper. Een schot van de tegenpartij dat door een verdediger wordt aangeraakt, is dus geen terugspeelbal. Het is aan de scheidsrechter om te bepalen of het opzet was of niet.



Maar ook Fraser zat er een beetje naast. De vrije trap die zou volgen was niet op anderhalve meter van de goal gelegd, maar verder van het doel, zo stelt de KNVB. 'In het geval van Jeroen Houwen: als hij de bal met de hand had overgetikt, had FC Groningen een indirecte vrije trap gekregen op de vijfmeterlijn. Hij had daar geen gele of rode kaart voor gekregen.'