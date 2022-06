Kan Van Gerwen in Berlijn eindelijk weer een vinkje zetten? ‘Clayton en Cullen zijn frisser’

Het ging Michael van Gerwen niet zozeer om de prestaties bij de Nordic Darts Masters afgelopen weekeind, zo liet hij vooraf weten. Maar de nederlaag in de tweede ronde tegen James Wade zaterdag was toch een uiterst gevoelige. Niet omdat Mighty Mike zijn vorig jaar in Kopenhagen veroverde titel daardoor niet kon prolongeren, maar vooral omdat nou net Wade zijn tegenstander is in de halve finale van de play-offs van de Premier League vanavond in Berlijn.