Kansrijk Argentinië komt niet voorbij Chili op Copa América

Video Het leven van Christian Eriksen is gered, maar hoe nu verder?

13 juni Adequaat handelen heeft het leven van Christian Eriksen (29) gered, maar de kans is klein dat de middenvelder van Denemarken en Internazionale na zijn hartstilstand tegen Finland op het EK zonder defibrillator verder kan voetballen. Sterker nog, in Italië is dat zelfs de vraag. Dat stelt Peter Peytchev, cardioloog-sportarts van verschillende professionele sportclubs in België.