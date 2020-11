Kapitale blunders bij De Graafschap leiden afgang tegen FC Volendam in

De tweede verliespartij van het seizoen (na de 7-3 bij Jong AZ) was grotendeels het gevolg van kapitale blunders. De grootste ketser kwam op naam van Rody de Boer. Knullig balverlies van de doelman leidde na 70 minuten tot de beslissende 2-4.

De achterstand van De Graafschap op Almere City, dat één duel meer heeft gespeeld, bedraagt vijf punten. Nummer twee Cambuur staat in punten gelijk, maar heeft nog de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax tegoed.

De ontmoeting op de lege Vijverberg verdiende eigenlijk volle tribunes. Het duel ontaardde, vooral voor rust, in een aantrekkelijk schouwspel. Dat was vooral te danken aan de aanvallende intenties van FC Volendam. De ploeg van trainer Wim Jonk toonde andermaal aan over veel voetballend vermogen te beschikken en combineerde er lustig op los. De Graafschap kroop in een afwachtende rol, zakte in op eigen helft en loerde op de omschakeling.

Van Mieghem

De Doetinchemse club deed dat in de openingsfase ook behoorlijk. Een verre uittrap van doelman Rody de Boer leverde na 8 minuten de openingstreffer van Daryl van Mieghem op: 1-0. Diezelfde Van Mieghem liet zich even later in de luren leggen bij de 1-1 van Derry John Murkin. Toine van Huizen had daarvoor al een haast zeker doelpunt van Volendammer Boy Deul voorkomen.

De gelijkmaker was een tweede domper voor De Graafschap na het vroege uitvallen van Danny Verbeek (hamstringblessure). De Superboeren toonden veerkracht en namen opnieuw de leiding na een verre ingooi van Van Huizen. Elmo Lieftink maakte van dichtbij zijn vijfde competitietreffer: 2-1.

De Graafschap had daarna meer controle, maar gaf de voorsprong kinderlijk eenvoudig weer uit handen. De Achterhoekse formatie stond te slapen bij een hoekschop. Volendam profiteerde optimaal via Deul: 2-2. Een handsbal van Ted van de Pavert bracht de thuisploeg na ruim een uur dieper in de problemen. Scheidsrechter Pol van Boekel legde de bal op de stip; Francesco Antonucci benutte de strafschop: 2-3.

De Graafschap ging op jacht naar de gelijkmaker. Maar een flater van De Boer leidde na 70 minuten tot de beslissing. De doelman gleed weg, struikelde nogmaals en speelde de bal in de voeten van Nick Doodeman: 2-4. Diezelfde Doodeman maakte de afstraffing voor de Superboeren in de blessuretijd compleet: 2-5.

De Graafschap-FC Volendam 2-5 (2-2). 8. 1-0 Van Mieghem, 21. 1-1 Murkin, 24. 2-1 Lieftink, 40. 2-2 Deul, 63. 2-3 Antonucci (strafschop), 70. 2-4 Doodeman, 90+3. 2-5 Doodeman.

Toeschouwers: 0.

Scheidsrechter: Van Boekel.

Gele kaarten: Dekker, Lelieveld, Van Mieghem (De Graafschap), Betti (FC Volendam).

De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Huizen (80. Mystakidis), Van de Pavert, Tutuarima; Verbeek (14. Dekker (80. Schuurman)), Opoku (62. Konings), Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui.

FC Volendam: Bakker; Betti (69. B. Plat), Tol, Van de Ven, Murkin; A. Plat, Antonucci (86. Ben Sallam), Deul; Doodeman, Mulattieri (76. Kaars), El Kadiri (69. Vlak).



