Kaskraker: ‘De Graafschap haalt in coronatijd meer geld op dan in 2019’

,,96 procent van onze sponsors heeft het contract verlengd’’, zegt commercieel manager Henk Bloemers van De Graafschap. ,,Ja, dat is opmerkelijk. Veel andere clubs zijn verbaasd dat dit ons lukt. Zij leveren wel fors in. Zelf vinden we het ook heel bijzonder. Omdat sommige sponsors extra dingen doen, hebben we zelfs meer geld gegenereerd dan in 2019. We roeien tegen de stroom in. Je merkt dat het helpt dat de club maatschappelijk erg betrokken is. Daarin heeft Hans Martijn Ostendorp (algemeen directeur, RW) een grote rol gespeeld.’’