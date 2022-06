Kenneth Paal van Zwolle naar Engeland, Liverpool legt grootste talent van Schotland vast

samenvatting Botic van de Zandschulp kan goede tennisweek niet bekronen met finaleplek op Queen's

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd om de finale van het ATP-toernooi van Queen’s te bereiken. In de halve eindstrijd was hij niet opgewassen tegen titelverdediger Matteo Berrettini, die uiteindelijk in twee sets te sterk was: 4-6 en 3-6.

18 juni