Kersverse aanwinst Harry Kane begint bij Bayern München op de bank in Supercup

TALKSHOW Over RoodGroen­Zwart: ‘NEC moet in de top acht kunnen eindigen’

In Over RoodGroenZwart bespreken presentator Jochem van Gelder, oud-NEC-speler Danny Hoekman en NEC-watcher Jeroen Bijma van De Gelderlander elke donderdag de laatste ontwikkelingen bij NEC en blikken ze vooruit op de aankomende wedstrijd. Deze week gaat het onder meer over de nietszeggende oefencampagne, de spelers die nog moeten worden gehaald en de versterkingen die de verwachtingen nog niet hebben waargemaakt.