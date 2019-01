Kersverse recordaankoop Cardiff in verdwenen vliegtuigje

Sala had gisteren afscheid genomen van zijn oud-ploeggenoten van FC Nantes (zie zijn Instagram-post hieronder) en zou op weg terug naar Engeland zijn. Helikopters hebben de afgelopen nacht gezocht naar het vliegtuig, maar niets gevonden. Sala was enkele dagen eerder van Nantes overgestapt naar de club in de Premier League. Volgens lokale media in de Franse stad zou verdediger Nicolas Pallois Sala gisteravond zelf naar het vliegveld hebben gebracht, waar de Argentijn aan boord zou zijn gestapt van het vliegtuigje.

Sala was zaterdag van Nantes overgestapt naar de club in de Premier League. Hij maakte dit seizoen twaalf doelpunten in de Franse Ligue 1. Bij Cardiff was hij de duurste speler ooit.



Sala, die ook een Italiaans paspoort bezit, debuteerde in 2012 voor Bordeaux. Een succes werd het niet. Hij werd in de jaren die volgden achtereenvolgens uitgeleend aan US Orléans, Chamois Niortais en SM Caen. In 2015 hapte Nantes toe en nam de spits over van Bordeaux. In vier seizoenen bij FC Nantes kwam Sala tot 117 duels en 42 goals.



Een van de de voormalige clubs van Sala, US Orléans, reageerde vanmorgen op Twitter. ,,Triest nieuws. Al onze gedachten gaan nu naar de familieleden van de piloot en die van Sala.”