Kevin de Bruyne leidt kansenmissend België naar kleine zege op Wales

Louis van Gaal neemt spelers die altijd hebben 'geleverd' mee naar WK: 'Maar ook zij moeten in vorm blijven’

Oranje kan zich vanavond in en tegen Polen plaatsen voor de finaleronde van de Nations League. Eerder was Nederland al eens finalist in 2019. Het treffen is ook de voorlaatste test voor het WK. Daarom is Louis van Gaal blij dat Robert Lewandowski meedoet, die in juni bij de 2-2 in de Kuip nog ontbrak.

8:54