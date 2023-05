Kevin Strootman op zijn plek bij promovendus Genoa: ‘Ik ben niet meer de speler die ik was bij AS Roma’

Dat laat Strootman weten aan het lokale medium Il Secolo. Daarbij liet de inmiddels 33-jarige oud-speler van onder anderen PSV, FC Utrecht en Sparta Rotterdam doorschemeren dat hij volgend seizoen ook nog bij Genoa speelt. ,,We hebben dit seizoen karakter getoond. Volgend jaar moeten we met een andere mentaliteit spelen in de Serie A dan voor de degradatie. Toen speelden we om niet te verliezen.”

Strootman werd afgelopen zomer voor één seizoen verhuurd aan Genoa. Daar voelde hij zich snel thuis. ,,Ze hebben me vanaf het begin gesteund met alle problemen die ik had. Ik ben niet meer de speler die ik bij AS Roma was. Ze hielpen me hier alsof ik familie was, van de trainers tot de medische staf tot de directie. Het is speciaal.”