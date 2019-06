Kika’s WK-droom leeft als nooit tevoren: ‘Dit toernooi zit al twee jaar in mijn hoofd’

Het straatbeeld herinnert aan de zomer van 2017. De buurt in Boxmeer, nabij het huis van haar vader, is door slingers, shirts en posters oranje gekleurd in de hoop op herhaling van het succes.



Maar of twee jaar na de EK-titel met het Nederlands vrouwenvoetbalteam voor Kika van Es een nieuwe droom uitkomt, is nog maar zeer de vraag.



Een gebroken middenhandsbeentje, vrijdag in de laatste oefeninterland voor het WK in Frankrijk opgelopen, gooit haar fantasie in de war.