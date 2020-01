Kiki Bertens laat Adelaide schieten vanwege blessure

Geen risico voor Aus OpenKiki Bertens komt morgen niet in actie in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Adelaide. De nummer 10 van de wereld, die in Adelaide als 5de was geplaatst en zou spelen tegen de Griekse Maria Sakkari, heeft last van een achillespeesblessure. Met het oog op de Australian Open, die volgende week begint, wil ze geen enkel risico nemen.