Kim Huijbrechts na stunt tegen wereldkampioen op WK darts: ‘Wright was niet Wright vandaag’

‘The Hurricane’ bleef echter bescheiden. ,,Wright was niet Wright vanavond. Hij speelde niet als een wereldkampioen. Hij gooide een gemiddelde van ergens in de tachtig. Ik haalde niet veel meer, maar ik deed wat ik moest doen om te winnen.”

Volledig scherm Kim Huijbrechts viert zijn zege op wereldkampioen Peter Wright. © Kieran Cleeves/PDC

Zenuwachtig

Al vooraf merkte Huijbrechts dat zijn opponent niet in goeden doen was. ,,Peter is normaal teruggetrokken voor een wedstrijd, maar nu was hij juist heel open. Hij vertelde me dat hij zenuwachtig was. Toen dacht ik: ‘Misschien wordt dit dan wel mijn dag.’”

Tijdens de partij zag Huijbrechts dat Wright een paar keer van flights veranderde en zelfs van pijlen. ,,Ik dacht bij mezelf: niks van aantrekken, mijn eigen spel spelen. Dat lukte.” Hij zit zelf juist bijzonder goed in zijn vel. ,,Voor het eerst in drie jaar was mijn programma op het WK zodanig dat ik thuis was met Kerstmis. Dat deed me bijzonder goed, om mijn kids hun pakjes te zien uitpakken!”

Quote Door persoonlij­ke issues heb ik vier à vijf jaar van mijn carrière verspeeld Kim Huijbrechts

En hij heeft ook het plezier teruggevonden in het darts. ,,Ik heb een stukje hoger gestaan op de wereldranglijst, maar toen was dat minder. Ik hoop dat ik met mijn huidige positivisme de weg omhoog weer terug kan vinden. Want ik voel dat ik een top-16-speler ben, maar de grootste tegenstander ben ikzelf. Door persoonlijke issues in mijn heb ik vier à vijf jaar van mijn carrière verspeeld.” Huijbrechts doelt dan met name op het overlijden van zijn beide ouders. ,,In die periode kon ik mij niet honderd procent op het darts focussen. En dat is wel nodig om echt te kunnen presteren. Het niveau is tegenwoordig zó hoog.”

Overal herkend

Het doet Huijbrechts goed om te zien dat het darts in zijn thuisland steeds populairder wordt. ,,Daar heeft de aandacht van televisie veel mee te maken. Toen ik in de Premier League meespeelde, kon ik gerust naar een restaurant gaan zonder herkend te worden. Maar nu is dat anders. Darts behoort nu tot de vijf populairste sporten in België. Ik word er overal over aangesproken. Dat is mooi, alleen is het weleens lastig als ik met mijn gezin op pad ben. Dan komen mensen ook een praatje maken. En ik zal nooit nee zeggen - dat zit niet in me - maar op zulke momenten heb ik dan eigenlijk wel behoefte aan ‘us-time’.”

Belgische clash

De komende dagen gaat Huijbrechts zich voorbereiden op de clash tegen landgenoot Dimitri van den Bergh in de vierde ronde. ,,We zullen elkaar wel een keer wat appen, maar daarna gaat de knop om. We hebben respect voor elkaar en eigenlijk is het jammer dat we nu al tegenover elkaar staan, maar dit is ook gewoon een wedstrijd die gewonnen moet worden.”

Volledig scherm Kim Huijbrechts is respectvol richting Peter Wright nadat de Belg de regerend wereldkampioen heeft veslagen. © Kieran Cleeves/PDC

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.