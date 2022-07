Kistemaker Cup niet bij Telstar; oefenduel op losse schroeven

De oefenwedstrijd tussen Telstar en De Graafschap op zaterdag 23 juli staat op losse schroeven. Het benefietduel wordt in ieder geval niet in Velsen-Zuid gespeeld.

,,We krijgen de organisatie niet rond", zegt algemeen directeur Pieter de Waard van Telstar. ,,Die is in handen van tien mensen en het lukt niet. Dat is op dit moment de status. Ik hoop dat de wedstrijd ergens anders kan worden gespeeld. In ieder geval niet in het stadion van Telstar. Meer kan ik er niet over zeggen.”

Het oefenduel zou op 23 juli voor het eerst gespeeld worden, ter nagedachtenis aan de overleden trainer Simon Kistemaker. ‘De Kist’, zowel trainer bij De Graafschap als Telstar in het verleden, overleed op 23 november van het afgelopen jaar.

De bedoeling was dat de wedstrijd het ene jaar bij Telstar zou worden gespeeld en het jaar erop in Doetinchem. In het debuutjaar lijkt er nu al een kink in de kabel te komen.

De Graafschap polst nu amateurclubs in de Achterhoek of de wedstrijd op zaterdag 23 juli daar kan worden gespeeld. Het is echter de vraag of Telstar en trainer Mike Snoei wel af willen reizen naar het oosten. Daarnaast moet De Graafschap toestemming van de desbetreffende gemeente krijgen om te mogen voetballen.

Eerder werd bekend dat de oefenwedstrijd De Graafschap-Roda JC op zaterdag 30 augustus niet op De Vijverberg mag worden gespeeld. Er zijn dan te weinig politiemensen beschikbaar. Het oefenduel wordt op die dag nu op een geheime locatie zonder publiek afgewerkt.