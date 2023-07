Klimaatdemonstranten verstoren partij Wimbledon met puzzelstukjes en confetti

Toen Dimitrov wilde serveren in de tweede game van de tweede set, renden twee demonstranten de baan op en gooiden oranje confetti en vele puzzelstukjes op het gras. Een van de demonstranten bleef vervolgens met een Just Stop Oil- shirt op de baan zitten. Beveiligers namen hem mee en de aanwezige ballenjongens en -meisjes peuterden de confetti van de baan.

In een verklaring zei Just Stop Oil : ,,We kunnen het niet aan de volgende generatie overlaten om de stukken (van de puzzel, red.) op te rapen.” De demonstrant die op de baan bleef zitten, een 66-jarige man uit Manchester, zei het volgende: ,,Ik ben hier voor mijn kleinkinderen en alle anderen. Ik ben niet bereid om onze politici alles kapot te laten maken en de volgende generatie de boel op te laten rapen.”

De veiligheidsmaatregelen bij het prestigieuze tennistoernooi waren deze week al aangescherpt, omdat de organisatoren rekening hielden met acties van klimaatactivisten. Tim Henman, voormalig speler en nu bestuurslid bij de All England Lawn and Tennis Club, baalt van de actie: ,,Je bereidt je zo goed mogelijk voor, maar we hebben de uitdaging van achttien velden en duizenden toeschouwers. Het is frustrerend. We hebben al genoeg verstoringen gehad door het weer.”