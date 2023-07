Klinkende zege Barça; vlam in de pan tijdens oefen-Clásico na snoeiharde tackle Frenkie de Jong

Arantxa Rus nog één horde verwijderd van titel in Hamburg na zege in halve finale

Arantxa Rus staat in de finale van het toernooi van Hamburg. Ze was in de halve eindstrijd ook te sterk voor Daria Saville uit Australië: 2-6 6-3 6-1 en is zodoende nog slechts één zege verwijderd van de titel en haar eerste WTA-titel ooit in het enkelspel. De Duitse Noma Noha Akugue is de tegenstander in de finale.