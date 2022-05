Klopp gebrand om met Liverpool FA Cup te winnen, maar coach hekelt ook de UEFA

Coach Jürgen Klopp is erop gebrand om voor het eerst in zijn periode bij Liverpool de FA Cup te winnen. De Duitser die sinds 2015 de leiding heeft bij de Engelse club speelt zaterdag tegen Chelsea voor het eerst de finale van het belangrijkste Engelse bekertoernooi.

Liverpool, dat eerder dit seizoen de League Cup won, is nog in de race om uiteindelijk vier prijzen te pakken. De ploeg strijdt nog met Manchester City om de Engelse titel en staat later deze maand nog in de finale van de Champions League tegen Real Madrid. De FA Cup won Liverpool voor het laatst in 2006. In 2012 verloor de club de finale van Chelsea.

Klopp won in 2020 het kampioenschap en in 2019 de Champions League, maar het lukte de Duitse coach niet om verder dan de vijfde ronde van de FA Cup te komen. ,,Het was niet zo dat we de finale niet wilde halen, we hadden er de kracht gewoon niet voor”, zei Klopp. ,,We hadden niet de selectie om voor alle prijzen te strijden.”

Klopp wil nu de FA Cup heel graag winnen. ,,Het is onze eerste finale van de FA Cup en die willen we winnen, maar dat wil onze tegenstander ook”, zei de Duitser over Chelsea dat in de finale van de League Cup na strafschoppen werd verslagen. ,,Zij zijn echte specialisten hierin. We versloegen Chelsea ook niet, we wonnen de strafschoppen. Ik heb al een aantal keer gezegd dat je zonder geluk geen kans hebt en die dag hadden we het geluk aan onze kant.”

Vernieuwde Champions League

Deze week kwam de UEFA met het nieuwe format van de Champions League naar buiten. Klopp had nog geen tijd gehad om het uitgebreid te bestuderen, erkende hij, maar had wel een mening over het toegenomen aantal wedstrijden. ,,Meer wedstrijden is altijd een slecht idee", zei de coach van Liverpool tijdens de persconferentie, waarna een diepe zucht volgde. ,,Ik heb hier al vaker wat over gezegd maar er wordt niks mee gedaan.”

Quote Wat mij betreft houdt de UEFA geld in van de Champions League, schaft ze de Nations League af en gaan meer kaarten naar supporters.

En ook over de verdeling van de tickets voor de Champions League-finale, waarin Liverpool het opneemt tegen Real Madrid, fronste hij zijn wenkbrauwen. Twintig duizend tickets zijn beschikbaar voor beide clubs, terwijl er 75.000 fans in het Stade de France kunnen. ,,Ceferin (UEFA-baas Aleksander Ceferin, red.) stuurde mij nog een appje hierover", zei Klopp. ,,Ik vind dat supporters meer tickets moeten krijgen. Volgens mij gaf hij dezelfde verklaring als eerder in de media, dat 93 procent van de inkomsten voor de clubs zijn. Het is zo’n situatie waarbij je eigenlijk meer informatie moet hebben voordat je antwoord kan geven.”

‘Belachelijke’ Nations League

Ook haalde Klopp nogmaals uit richting de UEFA en de Nations League. ,,De Nations League is echt een van de meest belachelijke ideeën ooit. Aan het eind van het seizoen hebben sommige spelers meer dan zeventig wedstrijd gespeeld met club en land. Omdat er dan geen toernooi is in de zomer: laten we dan nog een aantal wedstrijden erachteraan plakken. Daarom ben ik hier geen voorstander van", aldus Klopp. ,,Wat mij betreft houdt de UEFA geld in van de Champions League, schaft ze de Nations League af en gaan meer kaarten naar supporters. Dat heeft mijn voorkeur.”