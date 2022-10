Klungelig met hoofdletter K: AS Monaco-doelman schiet bal via eigen verdediger het doel in

AS Monaco ging gisteravond op bezoek bij het Turkse Trabzonspor, waar onder anderen Stefano Denswil en Marek Hamsik een basisplaats hadden en Ajax-huurling Naci Ünüvar de hele wedstrijd op de bank zat. Vanaf daar zag hij hoe beide ploegen elkaar tot de 44ste minuut in evenwicht hielden. Op slag van rust werd toch nog de ban gebroken: Sarr maakte een wel héél ongelukkige eigen goal.

Nübel had de bal aan de voet en zocht naar medespelers om aan te spelen. Middels een loopactie zorgde Sarr dat hij aanspeelbaar was, maar de AS Monaco-doelman had blijkbaar een andere optie gezien, precies áchter Sarr. De Duitser trapte de bal namelijk veel te hard voor Sarr, die wel precies in de baan van het schot liep. De voormalig verdediger van OGC Nice, FC Porto en Chelsea kreeg de bal tegen zich aangeschoten en zonder dat hij er iets aan kon doen, belandde de bal pardoes in het eigen goal: 1-0.