Knokpartij in Oekraïne: veertig Feyenoordfans aangehouden

NEC'er Groeneveld grijpt naast 'Bronzen Stier', Doetinchemse spits Hendriks beste speler

13:48 NIJMEGEN - Sam Hendriks van Go Ahead Eagles heeft de Bronzen Stier voor beste speler van de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. Linksbuiten Arnaut Groeneveld van NEC was ook genomineerd door trainers en aanvoerders.