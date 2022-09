Knokpartij zonder gevolgen voor Espanyol-spits: transfer rond ondanks rake klappen en kopstoot

Xavi verwacht revanche van FC Barcelona in München: ‘Staan er veel beter voor’

Coach Xavi van FC Barcelona ziet de uitwedstrijd van dinsdag tegen Bayern München in de Champions League met vertrouwen tegemoet. ,,We staan er veel beter voor dan toen we hier vorig seizoen naartoe kwamen. Nu willen we er wel 90 minuten lang een echte wedstrijd van maken”, zei de coach maandag voor aanvang van de afsluitende training.

