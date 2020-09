KNVB bijt van zich af na laatste waarschuwing minister: ‘Symboolpolitiek’

UpdateHet betaalde voetbal in Nederland heeft als door een adder gebeten gereageerd op de laatste waarschuwing van minister Van Ark eerder vandaag op deze site. Er gaat juist heel veel goed als het gaat om het volgen van de coronamaatregelen melden KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en clubs in een uitgebreide gezamenlijke verklaring. Dat de minister zich richt op incidenten ‘is te makkelijk’, vinden zij. ,,Niemand is nu geholpen bij symboolpolitiek.’’

Tamara van Ark, de minister van Medische Zorg en Sport, zei op deze site dat er mogelijk zonder publiek gevoetbald gaat worden als supporters zich niet aan de regels houden. Ze deed dit naar aanleiding van gebeurtenissen vorige week in De Kuip en donderdagavond in Tilburg.

,,Het zou onbegrijpelijk zijn als op basis van deze twee incidenten op ruim honderd wedstrijden een totale sector de nek om wordt gedraaid”, reageert Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB in de verklaring. ,,We zien enorm veel inzet bij clubs om het voetbal coronaproof te maken. Voetbalstadions zijn nu één van de veiligste plekken in de samenleving. De goede resultaten in de evaluatie vanuit politie en gemeentes onderschrijven dit beeld. Deze inzet van clubs moet je niet bestraffen, maar juist belonen.’’

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Supporters van Willem II kijken naar de wedstrijd tegen Glasgow Rangers in Tilburg. © Toby de Kort/ De Kort Media

‘Symboolpolitiek’

Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, spreekt van ,,symboolpolitiek”. Ook volgens hem blijkt uit de evaluaties die de KNVB samen met de politie en de gemeentes heeft gemaakt juist dat de supporters in de stadions zich heel goed aan de regels houden. ,,Benoem dit ook als politiek en niet uitsluitend een incident. Dat is te makkelijk, en doet geen recht aan al die supporters voor wie het ook wennen is, maar die zonder morren de regels volgen om hun club te steunen. Door dik en dun. Niemand is nu geholpen bij symboolpolitiek. En de supporters weten heus wel dat ze onder een vergrootglas liggen. Ik reken op hun gezond verstand. En niet alleen op dat van hen.”

Marc Boele, directeur Keuken Kampioen Divisie, sluit zich bij het tweetal aan. ,,Het beeld schetsen dat het in de stadions niet goed gaat, is onterecht. Besmettingen of grote incidenten in het stadion zijn nog niet aan de orde geweest. Clubs investeren juist veel in de goede organisatie en veiligheid van supporters. Het is een grillig seizoen. Het virus is nog steeds onder ons, daar zijn we ons van bewust. Daarom nemen we zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen. Twee incidenten kunnen niet de toon bepalen voor honderd wedstrijden en de gehele branche.’’

Incidenten

Bij Feyenoord-FC Twente hield een deel van de toeschouwers in De Kuip zich niet aan de voorgeschreven onderlinge 1,5 meter afstand. Ook werd soms luidkeels geroepen en gejuicht, iets wat in de strijd tegen het coronavirus niet is toegestaan. Het verleidde premier Mark Rutte tot de opmerking dat de fans hun ‘bek’ moeten houden, iets wat hij later iets netter verwoordde.

In Tilburg keken afgelopen donderdag honderden Willem II-supporters op het Olympiaplein op een groot scherm naar de wedstrijd van hun club tegen Glasgow Rangers, ze vierden feest en lapten de coronaregels aan hun laars. Het feest leidde tot grote verontwaardiging elders in het land, waaronder politiek Den Haag.

Lees hier ook het uitgebreide interview met minister Tamara van Ark: ’Ik begrijp heel goed dat mensen corona zat zijn’ (Premium)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.